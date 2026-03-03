Turkiye Today.
''Врагът трябва да очаква продължаващи целенасочени... атаки. Портите на ада ще се отварят все повече и повече за САЩ и Израел с всяка изминала минута'', предупреждава Наини.
На 28 февруари САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по цели в Иран, включително Техеран, причинявайки щети и жертви сред цивилното население. Иран извършва ответни удари срещу израелска територия, както и срещу американски военни цели в Близкия изток.
