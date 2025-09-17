Ипотеките в Гърция скочиха 

© Гръцките банки пуснаха този месец специални оферти за заеми за закупуване на основно жилище и намаления на лихвените проценти, в опит да направят собствеността на жилище привлекателна за кредитополучателите, които не попадат в програмата "Моят дом II“, пише Ekathimerini.



Намаляването на лихвените проценти се отнася до фиксираните лихвени проценти, които са водещ елемент при отпускането на нови жилищни кредити, но се простира и до плаващите лихвени проценти, като всички банки предлагат специални отстъпки за потенциални кредитополучатели до 50-годишна възраст.



През първите осем месеца на годината новите жилищни кредити достигнаха 980 милиона евро – в сравнение със 750 милиона евро през същия период на миналата година – докато според банковите оценки за цялата година темпът на растеж на новите кредити ще бъде 23%.



Въз основа на същите оценки, новите плащания през 2025 г. ще достигнат 1,5-1,6 милиарда евро, от 1,3 милиарда евро през 2024 г., без да се включват заемите "Моят дом II“, които към днешна дата възлизат на 400 милиона евро.