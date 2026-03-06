Йордан Божилов.
"Имаме добра система за разузнаване и събиране на информация. След това се прави преценка какви решения трябва да се вземат. Това е сериозна система, в която участват и служби, и министерства. Съветът по сигурността също има своята роля", обясни Божилов.
По думите му военен риск за страната ни заради американските самолети на летището в София няма. "Други рискове остават. Основният е за българите, които се намират в региона. Този риск беше отчетен още преди да започне войната", каза пред NOVA зам.-министърът.
Ако от американска страна поискат техниката да участва с логистика или друга помощ в ударите по Иран, решението на страната ни подлежи на оценка. "Много са факторите, които трябва да се преценят - най-вече кой е органът, който ще даде такова разрешение", уточни Божилов.
Той увери, че ситуацията постоянно се следи и се взимат мерки. Българската позиция е, че страната ни не участва в конфликта. Същевременно обясни, че Алиансът има много добра система за комплексна противовъздушна отбрана, а България е част от нея. "Винаги може да поискаме от НАТО съдействие в зависимост от това какъв риск е отчетен", обясни зам.-министърът.
Той допълни, че няма напрежение между служебния премиер и министъра на отбраната заради срещата на Атанас Запрянов с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. "Министърът е готов да разговаря с всеки политически лидер по въпросите на отбраната и сигурността, защото по тези теми трябва да се търси максимален консенсус", каза Божилов.
