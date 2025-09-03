Новини
Инфлацията в Турция скочи драстично
Автор: Илиана Пенова 11:45Коментари (0)41
©
Турският статистически институт (TSI) публикува данни за инфлацията през август, които са от особен интерес за милиони граждани. Съответно, инфлацията се е повишила с 2,04% през август, достигайки годишен темп от 32,95%, пише  Нaberler.com.

Турският статистически институт (TurkStat) обяви данни за инфлацията за август. През август инфлацията се е увеличила с 2,04% спрямо предходния месец, с 21,50% спрямо декември на предходната година, с 32,95% спрямо същия месец на предходната година и с 39,62% спрямо средната стойност за дванадесет месеца.

ИПЦ се е увеличил с 33,28 процента при храните и безалкохолните напитки

Трите основни групи разходи с най-голямо тегло отбелязаха годишни промени от 33,28% за храни и безалкохолни напитки, 24,86% за транспорт и 53,27% за жилища. Съответните основни групи имаха годишно въздействие от 7,97% за храни и безалкохолни напитки, 4,10% за транспорт и 8,12% за жилища.

Потребителските цени на жилищата се увеличиха с 2,66% месечно

Месечните промени в трите основни групи разходи с най-високи тегла са увеличение от 3,02% за храна и безалкохолни напитки, 1,55% за транспорт и 2,66% за жилища. Съответните основни групи са оказали влияние от 0,72% върху месечните промени за храна и безалкохолни напитки, 0,24% за транспорт и 0,46% за жилища.

Наблюдава се увеличение на индекса на 119 основни рубрики.

От 143-те основни групи, обхванати от индекса (Класификация на индивидуалното потребление по цел - COICOP ниво 5), към август 2025 г. индексът на 20 основни групи е намалял, докато индексът на 4 основни групи е останал непроменен. Индексът на 119 основни групи се е увеличил.

Промяната в ИПЦ, без непреработените хранителни продукти, енергията, алкохолните напитки и тютюна, както и златото, се реализира като увеличение от 2,07% през август 2025 г. в сравнение с предходния месец, с 21,87% увеличение спрямо декември на предходната година, с 32,71% увеличение спрямо същия месец на предходната година и с 39,07% увеличение спрямо дванадесетмесечните средни стойности.






