© Вулканът Левотоби Лаки-лаки в източната част на индонезийската провинция Нуса Тенгара (NTT) изригна няколко пъти между 19 и 20 септември, а Агенцията по геология към индонезийското Министерство на енергетиката и минералните ресурси повиши нивото на тревога до най-високото след изригването, предава Vietnam Plus.



Според Индонезийския център за вулканология и намаляване на геоложките рискове (PVMBG), двувърхият вулкан с височина 1584 м на остров Флорес е изригнал на 19 септември вечерта, като най-силното изригване е изхвърлило вулканичен материал на 6 км над върха му. Вулканичната активност е подновена на 20 септември сутринта, като агенцията е регистрирала няколко изригвания, включително едно, което е изхвърлило пепелна кула на 2,5 км височина.



Ръководителят на Индонезийската геоложка агенция Мухамад Вафид предупреждава жителите и туристите да се придържат на разстояние от поне 6 км от кратера на вулкана.



Вулканичната пепел от изригването на вулкана Левотоби Лаки-лаки може да наруши работата на летището и въздушните трасета, ако се разпространи към летищната зона и маршрутите на самолетите, заявява той в изявление.



Летище "Франсискус Ксавериус Седа“, което обслужва вътрешни полети в Маумере (Флорес), спря работата си след изригванията. През юли вулканът изхвърли колосална 18-километрова пепелна кула, което наложи отмяната на 24 полета в Бали. Левотоби Лаки-лаки е двойник на вулкана Левотоби Перемпуан, висок 1703 м, който в момента е неактивен.



