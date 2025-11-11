Индия класифицира експлозията в Ню Делхи като "терористичен акт", атентаторът в медик

© Колата в Ню Делхи, която експлодира на 10 ноември е била взривена от 36-годишния атентатор д-р Умар Мохамад, който може да е бил свързан с една от терористичните групи, съобщават NDTV и News18.



Отбелязва се, че мъжът е работил в един от медицинските колежи. Както пише India Today, следователите предполагат, че Мохамад е бил член на терористична група, действаща в окръг Фаридабад (щат Харяна). Той е бил забелязан от службите за сигурност поради подозрения за участие в бойни действия.



Експлозията на колата е станала близо до Стария Делхи на 10 ноември. Този район е популярен сред туристите. В резултат на инцидента шестима души са били ранени, а още осем загинаха. Освен това са се възпламенили няколко коли, паркирани наблизо. Властите са въвели режим на повишена готовност на границата с Пакистан и Бангладеш след експлозията в Ню Делхи.