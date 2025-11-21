Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
По време на авиошоу в Дубай е възникнала извънредна ситуация. Според кореспондент на ТАСС индийски изтребител Tejas се е разбил. 

Стълб от черен дим се издига над мястото на катастрофата. В социалната мрежа Х се съобщава, че пилотът е загинал. Някои очевидци посочват, че самолетът е изпускал гориво на земята предния ден.