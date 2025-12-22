Wionews.
На снимката, публикувана в петък (19 декември), Ратнър позира с покойния френски моден агент Жан-Люк Брунел, дългогодишен сътрудник на Епстийн.
Междувременно сред снимките, премахнати и по-късно възстановени на уебсайта на Министерството на правосъдието, има една, на която се виждаше бюро в дома на Епстийн с отворено чекмедже, пълно с фотографии. На една от снимките Мелания е заедно с Тръмп, Епстийн и близката сътрудничка на сексуалния престъпник, Гислен Максуел.
Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
На снимката без дата, на която се вижда режисьорът, Брунел е без риза и е прегърнат от Ратнър в слабо осветена стая. Документите не дават подробности за това кога и къде е направена снимката.
