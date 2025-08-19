Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Имат ли отново китайците интерес към завода в село Баховица?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:53Коментари (0)38
©
Китайският автомобилен производител Great Wall Motor (GWM) обмисля откриването на производствено звено в Тимишоара, Румъния, съобщава Profit.ro. Новото юридическо лице, Mind Automobile Part România SRL, е регистрирано чрез холандското дъщерно дружество на GWM, GWM Netherland Investment Holding.

Според анализирани от медията документи, адресът съвпада с централата и производствените мощности на румънския производител на осветителни системи Elba, който доставя компоненти за автомобилната индустрия. Основната дейност на местното дружество е "производство на електрическо осветително оборудване", а управлението е поверено на китайски гражданин.

Ходът е ясен сигнал за прехода на GWM в Европа от продажби на превозни средства към местно производство на компоненти. Предприятието в Тимишоара става част от глобалната Mind Group, която произвежда автомобилни компоненти като осветление и модули за управление на светлините, системи за управление на температурата, електрически задвижващи и контролни системи.

Част от портфолиото й са и интелигентни системи за шофиране и потребителски интерфейс.

Ключова цел на румънското дъщерно дружество е сътрудничеството с Elba, утвърден доставчик на осветителни системи за автомобилния сектор, който вече работи с клиенти като Stellantis, Renault и VW Group. По-рано тази година двете компании подписаха споразумение за сътрудничество, описано като "първата стъпка в развитието на бизнес отношенията между GWM и Elba".

Ще има ли европейска фабрика? Пак?

През последните години GWM непрекъснато намеква за подновените си амбиции за европейска фабрика. През 2023 г. Сянджунг Менг, президент на групата за европейски операции, заяви, че компанията проучва как други китайски производители са навлезли в Европа и обмисля възможни производствени площадки.

Въпреки че GWM оттогава откри първия си завод в чужбина в Тайланд, напредъкът в Европа е ограничен: продажбите на двете й марки, ORA и WEY, възлизат на малко над 2000 автомобила тази година.

Миналата година компанията направи сериозни промени и в европейската си структура, като затвори координационния си център в Мюнхен и съкрати 100 работни места. Управлението на външните пазари пък беше прехвърлено към Great Wall International Trade Company Limited.

По това време GWM подчерта, че "Европа остава приоритетен пазар" и потвърди, че бъдещите дейности, от изграждането на дилърски мрежи до проучването на възможности за местно производство, ще продължат в рамките на новата структура.

Българската следа

Припомняме, че GWM вече има производствен опит в региона - през 2012 година бе открит заводът на "Литекс Моторс" в село Баховица край Ловеч, България, който произвеждаше модели на китайската компания. До 2015 г. от базата излизаха около 5000 автомобила годишно, като целта беше 8000. но през 2017 г. предприятието влезе в процедура по несъстоятелност.

В интервю за Money.bg от средата на юни автомобилният експерт Константин Томов посочи, че съществува възможност заводът в Баховица да бъде отново отворен и да сглобява електромобили за европейския пазар. Той разкри, че преговорите с китайската компания продължават, като вече е получено потвърждение от президента на GWM за интерес към международните пазари.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
11:16 / 17.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:06 / 18.08.2025
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
12:46 / 18.08.2025
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
15:00 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: