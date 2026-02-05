ЗАРЕЖДАНЕ...
"Имаме армия, в която всички са като Том Круз, но по-високи, направих толкова много добрини": Тръмп смята, че е заслужил мястото си в Рая
"Имаме толкова много хора, които искат да влязат в армията“, заявява той и възхвалява въоръжените сили: "Имаме армия, в която всички приличат на Том Круз, но са по-високи“.
Той премина към друг свой успех: да доведе Олимпийските игри, които ще се проведат през 2028 г. в Лос Анджелис, както и Световното първенство по футбол, което ще се проведе това лято в САЩ, Канада и Мексико. По някакъв начин той съчета това със "загубените избори“ през 2020 г.
"Успях да доведа Олимпийските игри в САЩ и Световното първенство. И вероятно нямаше да ме поканят, бях много ядосан. После "направиха“ изборите и аз заявих "Връщам се!“, обобщава той.
Третото му постижение е религията.
Той се похвали, че е направил "повече за религията от всеки друг президент. Наистина не знам как един вярващ може да гласува за демократите“.
"Заявих: "Не отговарям на критериите. Няма да отида в Рая. А New York Times написа на първа страница, че Доналд Тръмп поставя под съмнение живота си и смисъла на живота си. Не, просто се шегувах!“, коментира той.
В същото време той спомена и шегите, които е правил в миналото, че няма да влезе в Рая, като подчерта: "Когато заявявах, че никога няма да отида в Рая, се шегувах“.
Добави още: "С всички тези добрини, които правя, вероятно ще успея. Не съм идеалният кандидат, но съм направил много добрини“, добави той.
