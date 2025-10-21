Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина

© Според полицейски източници, арестът на мъжа, който в понеделник сутринта намушкал в корема и убил 37-годишен българин пред нощен клуб в Перистери, е въпрос на време, предава Proto Thema.



Според същите източници, извършителят е млад грък на възраст под 25 години, който е известен на властите и е работил като "охрана" в същия район.



Според информацията, събрана от полицията, около 15 дни преди убийството е имало сбиване между извършителя и убития българин, както и други лица.



Според същите източници, именно заради този побой младият мъж е чакал 37-годишния мъж, за да си отмъсти в ранните часове на неделя.



Трябва да се отбележи, че и жертвата е имала проблеми със закона в миналото, тъй като е излежала присъда в Лариса, като оттогава е поддържала контакти както с лица от затворите, така и с лица от нощния живот.