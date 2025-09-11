Новини
Има опасност Илон Мъск да бъде детрониран
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:56
©
Илон Мъск е най-богатият човек в света с нетно състояние от 7 млрд. долара. Той е първият човек в света натрупал толкова голямо богатство, но скоро може да бъде изместен. Мъск е на прага да загуби първото място сред най-богатите от съоснователя на Oracle Лари Елисън, предава CNN. 

Богатството на Елисън скочи с 70 милиарда долара до 364 милиарда долара след силния отчет за приходите на Oracle във вторник вечерта. Това го поставя на почти същото ниво като Мъск и той има 384 млрд. долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg.

Какво знаем за Oracle? 

Oracle съобщи за нарастващо търсене на капацитета на своите центрове за данни от клиенти с изкуствен интелект, което увеличава акциите. В сряда акциите ѝ се покачиха с 33% по време на предварителната търговия. Главният изпълнителен директор Сафра Кац обяви във вторник, след като фондовият пазар затвори, че Oracle е подписала четири договора с клиенти на стойност няколко милиарда долара през тримесечието и очаква да подпише още няколко през следващите месеци. 

Oracle предлага на компаниите разработки с изкуствен интелект и силна изчислителна мощност, като е основен доставчик на облачни услуги и софтуери за бази данни. През юли Oracle обяви сделка с OpenAI за предоставяне на 4,5 гигавата електроенергия за захранване на нейния софтуер за изкуствен интелект.

Тъй като Oracle се превърна в лидер в технологиите за изкуствен интелект, компанията се възползва от скорошния технологичен бум, който тласна Nvidia към превръщането ѝ в най-ценната компания в света, с оценка над 4 трилиона долара. Microsoft за кратко се присъедини към Nvidia над границата от 4 трилиона долара. Осемте най-ценни акции в S&P 500 са технологични акции с известен дял в изграждането на бъдещето, задвижвано от изкуствен интелект. С ускоряването на бума на изкуствения интелект, акциите на Oracle са се повишили с 45% тази година.

Кой е Лари Елисън? 

Елисън е най-големият индивидуален акционер на Oracle и би могъл да спечели титлата на най-богатия човек в света, ако акциите продължат с изключителните си печалби. Скокът на акциите е изключително рядък за компания, която има огромна пазарна стойност от малко под 700 милиарда долара – 13-тата най-ценна акция на пазара към края на борсата във вторник.

Bloomberg отбелязва, че скокът в богатството на Елисън ще бъде "най-голямото еднодневно увеличение, регистрирано някога“, регистрирано от индекса, който ще актуализира резултатите след затварянето на пазара в сряда.

81-годишният Лари Елисън води разкошен начин на живот, както би направил всеки милиардер, притежавайки 98% от хавайския остров Ланай. Той е признат за възраждането на тенис турнира в Индиън Уелс в Калифорния, което му е спечелило прякора "петият шлем“ .

Елисън също така има тесни връзки с президента на САЩ Доналд Тръмп, като често се появява с него в Белия дом за различни технологични събития и възнаграждава с договори с Oracle. Той също така е виждан като евентуален кандидат за TikTok , въпреки че тези планове не са се осъществили, пише bussinessnovinite.bg.






