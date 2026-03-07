Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Международното летище Дубай (DBX) и международното летище ''Al Maktoum'' частично възобновиха дейността си, според изявление, публикувано на страницата на DBX в X.

''Към днешна дата, 7 март, частично възобновихме дейността си, като изпълняваме някои полети от DXB и DWC'', се казва в изявлението.

По-рано пресслужбата на правителството на емирството обяви спирането на дейността на международното летище Дубай след съобщения за дейност на противовъздушната отбрана над летището.