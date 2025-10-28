ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Илон Мъск създаде конкурент на Wikipedia
Grokipedia наподобява популярната онлайн енциклопедия, с която милиарди потребители по света са свикнали, по стил и формат, със статии по теми, вълнуващи обществото. Но доста начинът му на работа е доста по-прозрачен, предаде The Washington Post.
Проектът е най-новият опит на Мъск да използва Grok, подобна на ChatGPT AI система, разработена от неговата компания xAI. Чрез нея бизнес магнатът се стреми да предложи десни, свободни алтернативи на популярни масови технологични инструменти.
Почитатели на Мъск посрещнаха дебюта на новата уебенциклопедия с вълнение, докато критиците подчертаха примери за статии, които съдържат неистини или пасажи, които копират дословно Wikipedia.
Преди старта на Grokipedia, някои наблюдатели казаха, че очакват тя да черпи много от най-популряната онлайн енциклопедия за съдържанието си.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: