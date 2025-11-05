Илон Мъск с нова идея: Иска да ограничи слънчевата светлина чрез AI

© Илон Мъск предлага иновативна идея за борба с глобалното затопляне.



В публикация в социалната мрежа X, милиардерът пише: "Голяма слънчева спътникова АI констелация ще може да предотврати глобалното затопляне, като прави малки корекции в това колко слънчева енергия достига до Земята.“



Много от потребителите там обаче не реагираха добре на идеята и изразиха недоволството си.



Предложението му накара мнозина да се чудят дали това изобщо е добра идея. "Така че всъщност оставяме изкуствен интелект да реши колко слънчева светлина получават хората сега? Какво може да се обърка?", пише един потребител, цитиран от The Economic Times.



"ИИ коригира слънчевата светлина, за да балансира температурата на Земята... това вече не е климатична технология, това е планетарно инженерство“, казва трети.



Трети постави под съмнение практичността на теорията на Мъск, питайки: "Как съзвездието AI ще осигури прецизни, справедливи корекции на слънчевата енергия в земните полукълба, като същевременно отчита сезонните вариации и потенциалните геополитически конфликти за контрол?“



Интересното е, че прогнозата за енергийния преход на Wood Mackenzie, водещ световен доставчик на решения за данни и анализи за секторите на възобновяемите енергийни източници, 2025–26 г. предупреждава, че възходът на AI може действително да ускори глобалното затопляне. От там прогнозират, че светът е на път към затопляне с 2,6°C до 2100 г. – като нетната нула до 2050 г. вече е недостижима.



"Енергийната система става все по-сложна, взаимосвързана и непостоянна. Тъй като търсенето на електроенергия нараства поради разширяването на технологии като AI и електрификация, това, което някога беше предимно амбициозна промяна към декарбонизация, сега е изправено пред трудните компромиси от мащаба, системната интеграция, разпределението на капитала и геополитиката", заяви ръководител от Wood Mackenzie.



Мъск, който е главен изпълнителен директор на Tesla и има интерес в областта на слънчевата енергия, наскоро предупреди за опустошителните последици от изменението на климата.