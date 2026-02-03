ЗАРЕЖДАНЕ...
Илон Мъск обяви сливането на компаниите xAI и SpaceX
©
Според Мъск, обединението на SpaceX и xAI ще позволи създаването на вертикално интегриран иновационен комплекс, включващ ракети, спътникова връзка, разработки в областта на изкуствения интелект и инфраструктура за обработка на данни в космоса.
По-рано xAI бе обединена със социалната платформа X, също принадлежаща на Мъск.
По-рано Мъск неколкократно заявяваше, че е необходимо да се ускори разработването на технологии, които ще позволят на центровете за обработка на данни да работят в космоса, за да се реши проблемът с огромните разходи за електроенергия и други ресурси, необходими за създаването и експлоатацията на системи за изкуствен интелект на Земята. Постигането на тази цел ще бъде много по-лесно благодарение на обединената компания, счита предприемачът.
Още по темата
/
Нетното състояние на Илон Мъск спадна с 12 милиарда долара, след като акциите на Tesla се сринаха
24.07
"COVID-19 и биологични оръжия": Мъск обвини американска агенция, че е финансирала проекти, които са убили милиони
03.02
Мозъчен имплант Neuralink е имплантиран на трети човек, Мъск иска да имплантира чипове на още 30 души до края на годината
11.01
Макрон обвини Мъск в намеса в политиката на Европа и подкрепа за "международно реакционно движение"
06.01
Още от категорията
/
Макс Баклаян: 2026 ще бъде годината на среброто – котировките преминаха 90 долара за тройунция
20.01
Брокер: Чуждестранни компании купуват цели сгради в България и плащат пенсии с приходите от наемите
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Тръмп заплаши да съди водещия на наградите "Грами" заради шега за...
12:14 / 02.02.2026
България, модна агенция и политика: Страната ни се появи в досиет...
09:16 / 02.02.2026
Броят на жертвите от пожара в Кран-Монтана нарасна до 41
17:28 / 01.02.2026
Посланикът на Украйна: Вярваме, че Тръмп може да убеди Путин да с...
10:10 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.