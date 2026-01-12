Русия има над 100 официално регистрирани танкера, които превозват нефт, и още безчет в сенчестия флот. За цялото време на налагане на санкции от Европейския съюз и от САЩ корабите, които бяха прихванати, за да се санкционира неизпълнението на санкциите, бяха три или четири, т.е. нямаше видимост на решимостта на Запада да наказва. Това каза Илиян Василев, бивш посланик на България в Русия и настоящ международен и енергиен анализатор, внаВ действията си през последната седмица обаче Доналд Тръмп променя това. Спирането на двата танкера от американската брегова охрана цели да покаже на Русия, че санкционирането за неизпълнение на санкциите ще бъде ефективно и реално, обясни Василев. "Това беше основното послание, за да може да се наказва. На фона на тази нова решимост нови санкции вече ще изглеждат много по-достоверни“, смята той.За Владимир Путин войната е начин да съхрани собственото си съществуване – политическо и физическо. "Защото историята на Русия е недвусмислена в това отношение – тя не търпи царе, генерални секретари или който и да е, който загуби война. В Русия вече настъпва един процес на имплозия и вече е въпрос на онази точка на пречупване в бъдещето, при която Путин просто ще разбере, че съображенията на войната вече трябва да отстъпят на съображения за съхраняване на вътрешния икономически и социален мир, което е равнозначно на съхранението на целостта на Русия. Това решение няма да се вземе само от Путин, а и от хората около него. Тази точка се предполага, че ще настъпи в края на пролетта. Има още 3 до 9 месеца, в които трябва да видим как ще се развият нещата“, заяви Василев.Мир в Украйна може да се постигне само при положение че Русия преосмисли целта си за унищожаване на Украйна, смята той. "Няма как да има мир, при положение че Русия иска Украйна да не съществува като независима държава. Това изключва намирането на компромисно решение“, добави Василев.