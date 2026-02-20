Виненият сектор в Европа се намира в относителна криза. От една страна има свръхпроизводство, а от друга – намаляване на консумацията. Пактът за виното дава възможност за различни видове политики в сектора. Това каза Илия Лазаров – главен секретар на СДС, евродепутат от ГЕРБ-СДС, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на РадиоЗаедно с френския евродепутат Ерик Сарджакомо, който е заместник-председател на Комисията по земеделие от Групата на социалистите и демократите в Европарламента и съвносител на Пакта за виното, Лазаров организира срещи с представители на български винопроизводители от различните асоциации и сдружения и Сдружението за винен туризъм в НДК, в Петрич и Сандански. "Идеята беше той да разясни предимствата, които нашите производители могат да ползват, и да ги запознае с европейската политика по отношение на винопроизводството. Европейският съюз предоставя средства за изкореняване на стари лозя и сортове, които не се търсят на пазара, и засаждане на нови сортове. Има програми за финансиране на напояването“, поясни евродепутатът.Европейският съюз осигурява до 60% от разходите за промотиране и реклама на европейски вина в трети страни, добави Лазаров. "Правят се определени презентации с дегустации. Група винопроизводители например могат да представят своите вина в Южна Америка. Сега със споразумението с Индия също се отваря една голяма врата“, обясни той.По думите на евродепутата, ако българските винопроизводители искат да пробият на европейските и световни пазари, те трябва да се съсредоточат върху производството на български сортове вина, които не са известни на световния пазар. Перспективите са в средния сегмент, допълни Илия Лазаров. "Още от социалистическо време се опитваме да играем в евтиния сегмент и да сме конкурентни на база ниски цени с международни сортове. Това не е нещо успешно. Нормата на печалба е много ниска, а и сами си разваляме реномето. Трябва да отидем в средния и високия клас вина, които да изнасяме, и трябва да имаме по-голяма активност“, смята той.