Тръмп иска да спре войната в Украйна не защото иска да постигне мира, а просто защото на него му трябва алиби, за да може да прави бизнес с Русия. Това каза в предаванетоглавният секретар на Съюза на демократичните сили Илия Лазаров, евродепутат от ГЕРБ-СДС/ЕНП и член на Комисията по международна търговия в Европейския парламент.По думите му нито президентът Путин, нито президентът Зеленски имат интерес от прекратяване на тази война, защото по какъвто и начин да свърши войната, Путин ще трябва да обяснява вътрешноикономическата обстановка в страната след като мине еуфорията, а Зеленски при какъвто и да е вариант, включително и при негова победа, която на практика не е възможно в момента, остава излишен и ще бъде сменен. "Народите нямат чувство за благодарност. Единственото, което ги интересува когато гласуват, е, че гласуват за своето бъдеще такова, каквото те го разбират.“Има много съпротива за финализирането на Споразумението за свободна търговия с южноамериканския блок МЕРКОСУР заради различните лобита в ЕП, обясни още гостът, като според него Франция играе двойния игра и търси друг да й свърши работата и да спре това споразумение, тъй като френската индустрия е силно заинтересована от подписване на това споразумение. "Обаче аграрното лоби не само във Франция, а и в част от другите европейски държави, Полша, Холандия, Ирландия, са доста силни и успяват да повлияят,“ обясни гостът и добави, че за Европа е от критична важност сключването на това споразумение от гледна точка на природните ресурси в страните от Южна Америка. "Това е много важно за Европа, за нейната стабилност и за да може Европа да балансира с политиката, която в момента провежда американската администрация. И освен това е част от търговската стратегия, като договорът осигурява един облагодетелстван статут на ЕС.“Има много фактори, които се опитват да разклатват ЕС, не само проруските, но и "много геополитически фактори смятат, че Европа не трябва да се развива и да прераства в конфедеративен принцип, защото ще бъде сериозен конкурент,“ обясни той, като към тях добави и американската администрация на президента Тръмп с антиевропейската им реторика, което според Лазаров е грешка: "Вследствие на мандата на президента Тръмп, Америка няма да бъде по-велика, ще бъде доста по-изолирана и светът ще разбере, че може и без нея,“ заключи Лазаров.