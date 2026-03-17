ЗАРЕЖДАНЕ...
Илия Лазаров: Дългосрочният победител от конфликта в Иран ще бъде Китай
© ФОКУС
"Резултатът от тази война няма да бъде в полза на САЩ, а в полза на Китай. Доставките на петрол от Венецуела не могат да компенсират тези от Близкия изток, или поне към момента няма достатъчно усъвършенствани механизми това да се случи. Разчита се, че чрез ограничаване на петролните потоци от Близкия изток и увеличаване на доставките от Венецуела, контролирани чрез американско участие, ще може да се задоволи пазарът и да се реализират печалби. В този смисъл САЩ биха могли да извлекат краткосрочни ползи, но хаосът и импровизацията в действията на настоящата администрация са значителни", обясни Лазаров.
По думите му България също ще понесе негативните последици от войната.
"Както плащаме за случващото се в Украйна, така ще плащаме и за напрежението в Близкия изток. Няма как да не се отрази, когато международните енергийни доставки са разстроени", подчерта той. Лазаров изрази и критика към начина, по който са вземани решенията. "Започването на такава война от президента Тръмп без информиране на съюзниците поражда неприятен привкус."
Според него действията напомнят на подход, използван в предходни години от президента Путин. "В момента изглежда, че задръжките в американската политика са "паднали" и се наблюдават действия, които също могат да бъдат разглеждани като нарушение на международното право. Всичко това, заедно със санкциите срещу Русия, води до сериозно разстройство на международната търговия", добави той.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.