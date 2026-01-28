ЗАРЕЖДАНЕ...
Илие Боложан обясни защо България влезе в еврозоната, а Румъния - не
"Румъния имаше някои много големи дефицити през последните години. Докато не достигнем квота за дефицит под 3%, този тип въпроси не са на дневен ред. Намираме се в ситуация, в която намаляваме дефицитите си. Целта за тази година е приблизително 6,2 - 6,3% и ние сме поели ангажимент да намалим този дефицит до 3% до 2030 г.", каза Боложан, цитиран от Digi24.
Той отбеляза, че присъединяването на Румъния към еврозоната, е тема, която би могла да бъде основна на парламентарните избори през 2028 г.
