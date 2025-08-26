ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
Жителят на Атина беше сред хилядите, които предприеха четиричасова обиколка този месец до плажа Авлаки, на един час северно от столицата на Гърция, като много от тях мъкнеха пластмасови хладилни чанти и домашно приготвени обяди - аксесоарите на летните почивки в по-трудни времена.
"Идваме тук, защото няма пари“, каза Василиу, за когото еднодневните екскурзии са заменили едноседмичните ваканции от четири години.
Туристическата индустрия на Гърция процъфтява, а кристалните води по обширното ѝ, назъбено крайбрежие превърнаха страната в източник на завистливи публикации в Instagram. Според оценки на индустрията, броят на чуждестранните пристигащи тази година се очаква да бъде до четири пъти повече от населението на страната от 10 милиона, което съвпада с данните от 2024 г. Но много гърци наблюдават отстрани - резултат както от покачващите се цени, така и от бавния растеж на заплатите.
Според данни на Европейския съюз, почти половината от гърците не са могли да си позволят едноседмична почивка миналата година, което е вторият най-висок процент в блока след Румъния. За сравнение, за Италия този показател е около един на всеки трима, а за Франция - един на всеки петима, и това представлява само скромно подобрение спрямо 2019 г., годината след края на тежката финансова криза в Гърция.
Луксозните курорти изместиха бюджетните къщи за гости и къмпинги, които някога правеха скъпи дестинации като Санторини, Миконос и Парос достъпни за гръцките семейства.
Туризмът е основата на гръцката икономика, като директно осигурява около 12% от продукцията на страната. Но тъй като бизнесите все повече обслужват чуждестранни посетители, много от тях вече не затварят през лятото, което пречи на местните работници да си починат.
Сред тях е Йосиф Соланакис, който в един безветреен августовски следобед чакаше в подножието на атинския Акропол клиенти, за да го разведат с електрическото му бъги.
"Парите, които печеля през лятото, са ми необходими, за да живея през месеците, когато нямам много работа“, каза той, смеейки се. "Мога да се насладя на морето само когато мога да си взема няколко часа почивка.“
Загрижеността за "празничната бедност“, термин, въведен от синдикатите, се разпространява в цяла Европа, тъй като нарастващите разходи провалят летните планове.
