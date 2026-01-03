ЗАРЕЖДАНЕ...
"Идеологическата враждебност надделя": Руското МВнР за удара на САЩ срещу Венецуела
©
"Днес сутринта САЩ извършиха акт на въоръжена агресия срещу Венецуела. Това предизвиква дълбока загриженост и осъждане. Претекстите, изтъквани в обосновка на такива действия, са несъстоятелни“, се посочва в съобщението.
На 3 януари агенция Associated Press съобщи, че в Каракас са станали най-малко седем експлозии, а над града са прелетели няколко самолета.
По-късно стана известно, че експлозията е станала във военноморската база Ла Гуайра в щата Варгас, в северната част на Венецуела.
Журналистката от CBS News Дженифър Джейкобс заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал указания да бъдат нанесени удари по редица цели на територията на Венецуела, включително военни обекти.
Още по темата
/
Още от категорията
/
"Звярът и легендата": Тайното значение на шевиците по ризите, с които Зеленски поздрави украинците за Нова година
01.01
Захарова за атаката над Херсон: За смъртта на хората са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Румъния вдигна изтребители F-16 заради дронове край границата с У...
22:00 / 02.01.2026
Разкриха причината за пожара в швейцарския курорт Кран-Монтана
22:00 / 02.01.2026
Стотици полети са отменени заради лошото време на едно от най-гол...
17:15 / 02.01.2026
Мощно земетресение от 6.5 по Рихтер удари Мексико
16:30 / 02.01.2026
Идентифицираха първата жертва от пожара в Кран-Монтана
11:03 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.