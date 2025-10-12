ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ибиса отново е под вода: Бурята "Алис" предизвика хаос на летището
Бурята парализира летището, причини прекъсвания на електрозахранването и принуди властите да разположат военни сили за втори път в рамките на петнадесет дни.
На летището в Ибиса цареше хаос, тъй като водата се стичаше от покрива в чакалните и контролните зали, а персоналът и пътниците се опитваха да се защитят.
Според AENA (национален орган за управление на летищата в Испания) летището е било затворено за повече от час, тъй като пистата и вътрешните помещения са били наводнени.
Общо 24 полета са отменени от следобеда нататък. Британски и други туристи се оказаха блокирани на летището, а няколко полета бяха пренасочени към Майорка и други близки дестинации.
