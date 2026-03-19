ЗАРЕЖДАНЕ...
IRIB: Иранската ПВО прехвана за първи път американски изтребител F-35
©
Тя публикува кадри на иранска ракета-прехващач, удряща американския изтребител.
Според американски официален представител, американски военен самолет е извършил аварийно кацане в Близкия изток, далеч от Овалния кабинет, след предполагаем вражески огън.
F-35 е кацнал след аварийна ситуация по време на полет, добави официалният представител, запознат със ситуацията.
В изявление капитан Тим Хокинс, говорител на CENTCOM, който командва американските сили в региона, заяви, че случая се разследва.
''Наясно сме със съобщенията, че американски самолет F-35 е извършил аварийно кацане в регионална американска авиобаза след бойна мисия над Иран''.
Не се дават подробности за състоянието на пилота и пораженията по изтребителя.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Анализаторът Диана Хусеин: Една оставка, която казва повече от вс...
14:52 / 18.03.2026
Подготвят нови правила, които могат сериозно да променят пазара н...
11:45 / 18.03.2026
САЩ препоръчват да се избягват пътувания до Кипър, Турция и Египе...
10:17 / 18.03.2026
Некроза на носа след естетична процедура в Дупница: Жена съди лек...
09:17 / 18.03.2026
930 евро минимална заплата за южните ни съседи
08:03 / 18.03.2026
WSJ: Русия дава сателитни данни и технологии за дронове на Иран
07:02 / 18.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.