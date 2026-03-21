Иранските сили нанесоха ракетен удар по израелския обект в Димона в отговор на израелската атака срещу ядрения обект в Натанз, съобщи иранската държавна телевизия IRIB.

''Иран нанесе удар по Димона след атаката на противника срещу ядрения обект в Натанз'', съобщи държавната телевизия на Ислямската република.

Според информационната агенция Tasnim в резултат на атаката се е сринала сграда.

Израелската служба за бърза помощ съобщи, че броят на ранените при ракетната атака е достигнал 39 души.

Иранската държавна телевизия заяви, че ударът срещу Димона е бил извършен в отговор на
американско-израелската атака срещу ядреното съоръжение в Натанз, един от основните ядрени обекти на Иран. 

Димона е град в Южен Израел, в който се намира основното ядрено съоръжение на страната, за което се смята, че произвежда плутоний за недекларирана програма за ядрени оръжия (приблизително 80-400 бойни глави).