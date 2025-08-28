ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|И гърците въвеждат нов предмет в училище, ето какъв
Изненада очаква учениците от трети клас с откриването на училищата за учебната 2025-2026 година, тъй като в учебния им график се добавя нов предмет. Причината е предметът "Икономика“, който първоначално беше планиран да бъде включен в 1-ви клас на гимназията.
След възмущението относно учебните часове по икономика в първи клас на гимназията и силното несъгласие на филолозите относно планираното намаляване на часовете от преподаването на старогръцки език, за да се преподава финансова грамотност, Министерството на образованието реши да промени курса на предмета. В светлината на това преподаването на икономика беше прехвърлено в трети клас на гимназията, за да не се създават вълнения и оплаквания относно понижаването на оценката на теоретичните изследвания.
Всъщност, поради тази внезапна промяна в нивото на курса, корицата на книгата, публикувана дигитално, посочва 1-ви лицей като клас, както е предвидено в първоначалния дизайн. Заслужава да се отбележи, че книгата е предоставена от Министерството на образованието, спорта и младежта на Кипър, тъй като тя вече се използва в обучението в 1-ви лицей в кипърската образователна система. Както е посочено в предговора на президента на ИОП, Спирос Дукакис, "Целта на книгата е да предостави на студентите знанията и уменията, необходими за разбиране на основните термини за функционирането на икономиката на национално и международно ниво. Съдържанието е структурирано по начин, който улеснява ученето и разбирането чрез примери, диаграми и упражнения, които подобряват критичното мислене и прилагането на теорията на практика. Институтът за образователна политика, след съответното разрешение, пристъпи към малки промени в съдържанието, така че книгата да отговаря на нуждите на гръцката образователна система. В този контекст английските термини, включени в кипърското издание, бяха запазени, тъй като се счете, че те не възпрепятстват разбирането и същевременно допринасят за запознаването на студентите със съответната терминология на английски език.“
Според официалните съобщения, добавянето на Икономика в последния клас на гимназията е опит за балансиране на програмата и подготовка на учениците за следващите образователни нива. Преподаването ще бъде по един час седмично. В музикалните и художествените гимназии учебното време ще бъде разпределено за втория семестър, докато социалното и политическото образование е ограничено до първия семестър. Целта на новия курс е да предостави на учениците знания и умения за разбиране на основните термини и функции на икономиката на национално и международно ниво и да улесни обучението чрез примери, диаграми и упражнения, които подобряват критичното мислене и прилагането на теорията на практика.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
13:28 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: