Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска – Давкова заяви, че е готова за комуникация и бъдещи политически разговори с България, предава Vecer. Тя подчерта, че стабилните институции и политическата легитимност са ключови предпоставки за съдържателен диалог между двете държави.

В отговор на журналистически въпроси относно възможността за нова комуникация със София в контекста на политическите промени в България, Силяновска-Давкова заяви, че вече е осъществила контакт с бившия български президент Румен Радев и че те взаимно са изразили готовност за разговори, допълва изданието.

"Фактът, че там има стабилно правителство, подкрепено от голямо мнозинство от гражданите, показва, че има възможност да се разговаря с легитимен представител на народа. При нестабилни правителства е много по-трудно да се говори за устойчив междудържавен диалог“, каза Гордана Силяновска - Давкова.

Президентът на Северна Македония присъства на заключителния ден на военното учение на НАТО "Блясък 26", проведено на полигона "Криволак". Присъстващите наблюдаваха тактическо учение по въвеждане на лекопехотна батальонна група в настъпателни операции. Гордана Силяновска - Давкова подчерта, че македонската армия се профилира като равноправен и надежден член на НАТО.