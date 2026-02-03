Euronews.
Испанският лидер обоснова решението си с необходимостта да се защитят децата от "цифровия Див Запад“, като предупреди за нарастващите рискове в онлайн средата. Испания ще забрани използването на социални медийни платформи за деца под 16 години, а платформите ще бъдат задължени да въведат системи за проверка на възрастта, обяви премиерът Педро Санчес във вторник на Световния правителствен форум в Дубай.
"ФОКУС" припомня, че по-рана френските законодатели одобриха закон, забраняващ социалните мрежи за деца под 15 години.
