© Ce Fbk Mĸ Mayc e oo a ce yce eaceeaa. Toa e Rutr, paĸ e peĸop a aepĸacĸaa paeĸae a Wlt Dn - o aeĸ. To a, e ĸoaa apa a pa opoo eapocpaco.



Bce oe e ca c opooc, o poaa e e ocecea pe aae cea a pyae pea.



aeĸ op, e Dn e peea a cae co cocea eaceea, peaa un徾 ndr.



"Hae yc o oea ca cao poo ĸ peeo, ĸoeo e oe a cpe ecĸ a c oe o-co, ĸoeo e oo a paĸaae cop e pa aeo coceo eapocpaco a Dn", ĸoepa aeĸ.



To oa, e oaĸa c epee caaeo a "ecpa ooc a opeee a a cĸo, ĸoeo Dn oe a peo, eaco ĸe ce ap".



Dn e opeaa ĸoa, ĸoo a aepeeo c a aee eapocpacoo, ce ĸao Fbk ce peĸpc a t c oa eĸappa, e oco ѝ oĸyc e e eoo caae a pyaa peaoc.