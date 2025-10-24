ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хърватия връща военната наборна служба
Министърът на отбраната Иван Анушич оправда повторното въвеждане на задължителна военна служба, като посочи, наред с други неща, приспособяване към "европейските тенденции“ и "променената ситуация със сигурността“, без да споменава руската агресия срещу Украйна. Неговото ведомство обаче е засилило усилията си в това отношение от началото на тази война. Според Министерството на отбраната Хърватия също иска да бъде по-добре подготвена за "нарастващи природни бедствия“ и други кризи с повече войници.
Отказът е възможен
Службата може да бъде отказана по причини, свързани с вярата или съвестта, и засегнатите трябва да изпълняват гражданска служба. Освободени от задължителна военна служба са свещеници, монаси и мъже с двойно гражданство, които изпълняват задължителна военна служба в друга държава. Жените могат да служат военна служба на доброволни начала. Според съобщения в медиите, хърватската армия се надява да може да обучава 4000 новобранци всяка година.
По време на военно обучение новобранците получават нетна заплата от 1100 евро на месец. Те също така ще имат предимство при постъпване на държавна служба по-късно. Всеки, който избегне задължителната военна служба без разрешение, може да очаква глоба от 250 до 1320 евро.
Хърватия е член на НАТО от 2009 г. и преустанови задължителната военна служба през 2008 г. Според конституцията всеки хърватин има официално задължение да защитава страната си.
Още по темата:
общо новини по темата: 99
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
