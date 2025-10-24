Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Хърватия връща военната наборна служба
Автор: Лора Димитрова 19:21Коментари (0)51
©
На фона на руската война срещу Украйна, Хърватия въвежда отново задължителната военна служба, която беше преустановена в продължение на 17 години. Парламентът в Загреб одобри съответно изменение на закона с голямо мнозинство. Според изменението, мъжете до 29-годишна възраст, които са навършили законна възраст и са медицински годни, ще бъдат задължени да завършат двумесечно основно обучение от януари 2026 г. - с малки изключения, предаде Bluewin.

Министърът на отбраната Иван Анушич оправда повторното въвеждане на задължителна военна служба, като посочи, наред с други неща, приспособяване към "европейските тенденции“ и "променената ситуация със сигурността“, без да споменава руската агресия срещу Украйна. Неговото ведомство обаче е засилило усилията си в това отношение от началото на тази война. Според Министерството на отбраната Хърватия също иска да бъде по-добре подготвена за "нарастващи природни бедствия“ и други кризи с повече войници.

Отказът е възможен

Службата може да бъде отказана по причини, свързани с вярата или съвестта, и засегнатите трябва да изпълняват гражданска служба. Освободени от задължителна военна служба са свещеници, монаси и мъже с двойно гражданство, които изпълняват задължителна военна служба в друга държава. Жените могат да служат военна служба на доброволни начала. Според съобщения в медиите, хърватската армия се надява да може да обучава 4000 новобранци всяка година.

По време на военно обучение новобранците получават нетна заплата от 1100 евро на месец. Те също така ще имат предимство при постъпване на държавна служба по-късно. Всеки, който избегне задължителната военна служба без разрешение, може да очаква глоба от 250 до 1320 евро.

Хърватия е член на НАТО от 2009 г. и преустанови задължителната военна служба през 2008 г. Според конституцията всеки хърватин има официално задължение да защитава страната си.

Още по темата: общо новини по темата: 99
21.10.2025 »
14.10.2025 »
10.10.2025 »
07.10.2025 »
04.10.2025 »
01.10.2025 »
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
20:24 / 23.10.2025
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
10:38 / 22.10.2025
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
15:03 / 22.10.2025
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
13:21 / 23.10.2025
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
10:37 / 22.10.2025
Актуални теми
Водна криза
България в еврозоната
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: