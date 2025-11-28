Ветеранът от войната, бивш морски пехотинец от Афганистан, е свикнал да наблюдава всичко около себе си, за да остане жив. Така, през изминалия месец войник внимателно наблюдавал, докато гинеколог от армията преглежда бременната му съпруга, офицер от армията, във Форт Худ, Тексас, предаваКогато лекарят се навел, за да промени позицията на ултразвуковия апарат, нещо привлякло вниманието на ветерана: мобилният телефон на лекаря сега бил в джоба на ризата му, с камерата обърната навън. Преди това не бил там. Когато ветеранът погледнал екрана, видял, че мобилният телефон записва...Когато прегледът приключил, ветеранът разказал на две жени от медицинския персонал какво се е случило, според източник, запознат с разследването. Реакциите им го разочароваха толкова много, че той "избухнал“ там, насред коридора. "Току-що хванах лекар да записва вагината на жена ми!“, извикал той, според същия източник.Този "изблик“ довел до поредица от събития, оплаквания и разкрития, които извадиха на бял свят това, което може да се окаже един от най-големите случаи на предполагаемо сексуално насилие в историята на американската армия.Миналия месец военни служители в Тексас са отстранили от длъжност д-р Блейн Макгроу, майор от армията и гинеколог във Форт Худ, който сега е обвинен в многократни обиди към пациентки и в тайно записване на лични моменти по време на скорошни гинекологични и мамологични прегледи.Военните следователи са иззели хиляди снимки и видеоклипове от мобилния телефон на Макгроу, които "са заснети в продължение на много години и показват десетки жени пациенти, много от които остават анонимни“. Досега най-малко 65 жени твърдят, че са били жертви на сексуално насилие от страна на Макгроу. Според CNN обаче този брой се очаква да нарасне.