МКД.
Хората поискаха справедливост и истината да излезе наяве. Шествието започна по обяд на площад "Македония", откъдето продължи към Събранието, а след това участниците се отправиха към Основния наказателен съд в Скопие.
"Трябва да разберем защо институтите се забавят. Никой не трябва да живее с мисълта, че някой може да бъде спасен, когато не е. Нито едно семейство не трябва да понася болката, която е последица от такова пропускане, пренебрежение или бездействие. Стремим се да установим истината къде са възникнали провалите, кой не е реагирал, какви стимули са били забавени", каза жена от протестиращите.
Според близките на загиналите, текущото разследване остава непълно с въпроси без отговор и неясни обстоятелства.
Организаторите на шествието казват, че са наясно, че пътят към справедливостта ще бъде дълъг и труден, изпълнен със съпротива и изкривени намерения. Те подчертават обаче, че ако се намери обща точка на сближаване и всички застанат един до друг, системата няма да има друг избор, освен да действа според изискванията на хората.
Делото включва 38 обвиняеми – 35 физически и три юридически лица. Процесът ще се провежда с темп от две изслушвания седмично, като първоначалните дати са насрочени за 19, 25 и 26 ноември.
Съдът обяви, че ще предприеме засилени мерки за сигурност, включително присъствието на медицински екип.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.