Италия е сред малкото страни от ЕС без задължително сексуално образование в училищата, въпреки доказателства, че то помага за предотвратяването на насилието срещу жени и момичета. Новият закон позволява преподаването на сексуално образование в средните училища (11-14 години) само с писмено съгласие на родителите, като в началните училища то остава забранено.
Опозиционните партии нарекоха законопроекта "консервативен" и предупредиха, че той подкопава усилията за борбата със сексуалното насилие. Управляващата коалиция твърди, че образованието по теми като т.нар. "сексуалната флуидност" заплашва традиционните семейни ценности.
Заместник-министърът на образованието Росано Сасо заяви, че законопроектът ще предотврати "объркване на децата" и ще изисква родителско съгласие за по-големите ученици.
Противниците на закона напомнят, че от 1975 г. са направени 34 опита за въвеждането на задължително сексуално образование, но католическата църква и антиабортните групи блокират усилията. Последните проучвания показват, че 90% от учениците и почти 80% от родителите подкрепят такова образование.
