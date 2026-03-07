CBS News.
''Американският народ може да бъде сигурен, че неговият главнокомандващ знае много добре кой с кого говори. Всичко, което не бива да се случва, независимо дали публично или по неформални канали, се среща с решителна съпротива. Ние наблюдаваме всичко и го вземаме предвид в бойните планове... Така че не се тревожим за това''.
''Единствените, които трябва да се тревожат сега, са иранците, които си мислят, че ще оцелеят'', подчертава Хегсет.
Той допълни, че Тръмп има ''уникална връзка'' с много световни лидери, което му позволява да постига резултати, недостъпни за други политици. Министърът отбеляза, че необходимите послания могат да бъдат предадени на руснаците както директно, така и чрез посредници.
Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит коментира вчера твърденията на WP, че Русия предоставя на Иран информация за целеуказание при удари по американските сили в Близкия Изток, заявявайки ''че това няма голямо значение, защото президентът Тръмп и американските военни напълно унищожават престъпния ирански терористичен режим''.
Вчера Кремъл обяви, че руският президент Владимир Путин е провел телефонен разговор с иранския си колега.
Припомняме, че сутринта на 28 февруари Израел започна операция по бомбардиране на иранската столица Техеран. По-късно се разбра, че това е съвместна операция с въоръжените сили на САЩ.
Израел нарече операцията срещу Иран ''Ревящ лъв'', а САЩ - ''Епична ярост''.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че целта на операцията срещу Иран е ''да се унищожи ракетната индустрия, флотът“ на Иран и "да се гарантира, че Иран не може да дестабилизира света''.
Тръмп обвини Иран във ''финансиране и обучение'' на бойци в Сирия, Ливан, Ирак и Хамас в Палестина.
Израелските отбранителни сили съобщиха, че са разположили над 200 изтребители, за да поразят 500 цели в Иран.
Вечерта на 28 февруари висш израелски служител заяви пред Reuters, че върховният лидер на Иран Али Хаменей е бил убит при израелски въздушен удар срещу Иран.
По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди смъртта на аятолах Хаменей.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.