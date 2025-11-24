Предложението за мирен договор, поне доколкото успях да се запозная, не можах да повярвам, че някой сериозно иска да се водят преговори около това. Те на практика са признаване за победа на Русия и капитулация на Украйна. Това заяви социалният антрополог Харалан Александров, в предаването"Ако това се случи, а това е много вероятно да се случи, това ще даде много силен тласък и подкрепа на проруските настроения, и ще е цяло чудо ако удържим, защото тяхната логика е да дестабилизира това проевропейско управление, и да върнат България в орбитата на Русия", каза Александров."Престои да видим дали някои от хората, които страстно се кълняха в ценностите на либерализма и на Европа, действително ги изповядват или са готови по опортюнистични причини, с надежда да се закачат за властта, да предадат това правителство, което съвсем ясно, категорично, бих казал много прозрачно и много целенасочено води страната към нарастваща интеграция с Европа, и дали не са готови в името на краткосрочните си политически печалби за пореден път да провалят бъдещето на страната", обясни социалният антрополог, подчертавайки, че се намираме в много критичен момент.Той се надява здравият разум и мисълта за бъдещето на децата да "спре българските граждани от саморазрушителни действия и самоубийствени или политически ходове."За него нормалността е под обсада, а идеята за нормален, предсказуем, подреден и добронамерен свят, в който се развиваме, а не полудяваме, е много сериозно атакуван от различни посоки.