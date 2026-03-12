Сподели close
Новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей заяви в първото си публично послание след встъпването си в длъжност, че Иран продължи да използва затварянето на Ормузкия проток като инструмент за натиск срещу враговете си, пише Turkey Today. 

Хаменей каза още, че Техеран проучва възможността да отвори нови фронтове срещу своите противници, ако войната продължи. По негови думи страната ще търси обезщетение за щетите, причинени по време на конфликта, и предупреди, че ако не бъдат платени репарации, Иран ще предприеме действия срещу активите на враговете си или ще ги унищожи.

Той призова за единство сред иранския народ и заяви, че Иран няма да се откаже от отмъщението за загиналите в конфликта.

ФОКУС припомня, че според данни на Центъра за морски търговски операции на Обединеното кралство, който се управлява от британската армия, е регистрирал 17 нападения над кораби от началото на войната. 

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че обмисля "поемането на контрол“ над протока, който е ключов морски маршрут за световни доставки на петрол.