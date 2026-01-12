ЗАРЕЖДАНЕ...
HRN in Iran: Над 500 загинали при протестите, Тръмп обмисля "много мощни варианти" за намеса
Броят на загиналите при антиправителствените протести в Иран е нараснал драстично, надхвърляйки 500, според американската неправителствена организация Human Rights Activists News Agency, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп заявява, че разглежда широк спектър от възможни реакции спрямо ескалиращите безредици, видеото с коментарите на Тръмп е публикувано от Fox News.
Както обяви организацията в неделя, най-малко 544 души са загубили живота си, броят на които се е увеличил драстично в сравнение с 116-те смъртни случая, регистрирани до събота вечер, а още 579 смъртни случая остават под разследване, което може да увеличи общия брой на жертвите до 1123. В същото време повече от 10 681 души са били преместени в затвори след ареста им.
Според същите данни, по-голямата част от жертвите са били убити от истински куршуми или сачми, предимно от близко разстояние. В същото време държавната телевизия в Техеран излъчи кадри с десетки чували с трупове, приписвайки смъртните случаи на събития, предизвикани от "въоръжени терористи“, а също така излъчи кадри от граждани, които са се събрали пред съдебномедицинския център в Кахризак, чакайки да разпознаят телата на загиналите.
"Ако започнат да убиват хора": Тръмп заплаши и Иран, докато протестите в стрената навлизат във втората си седмица
