Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Един от членовете на екипажа на самолет Falcon 50, който се разби край Анкара е гръцки гражданин. Това е стюардесата на име Мария Папа, предава Proto Thema, като посочва, че се очаква потвърждение от гръцките власти.

Турските власти проучват звуковия регистратор и "черната кутия" на самолета тип Falcon 50, който се разби снощи южно от Анка. Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая, обяви, че екипите за търсене и спасяване са открили звуковия записващ уред в 02:45 местно време и малко по-късно, в 03:20, "черната кутия", които са изпратени на компетентните служби за разследване.

В самолета, който се разби, са пътували петчленна високопоставена военна мисия от Либия и трима членове на екипажа, всички са загинали.