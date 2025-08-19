Новини
Гърция се нарежда плътно зад Италия сред 16-те най-печеливши хотелски пазара в Европа
Автор: Илиана Пенова 17:30
Гърция продължава да бъде водеща дестинация за инвестиции в туристически имоти, и по-специално в хотели, тъй като показва една от най-високите възвръщаемости в Европа, пише Kathimerini

Тя има втория най-висок среден приход на стая след Италия, оставяйки зад себе си големи развити пазари като Испания и Франция. Това е видно от последния доклад на MKG Consulting, който потвърждава проучване сред големи чуждестранни инвеститори, проведено от американската мултинационална компания за недвижими имоти CBRE Group. 

Това обяснява значителните инвестиции, направени както от гръцки, така и от чуждестранни инвеститори, било то в ремонти и подобрения на хотели, или в разработването на чисто нови хотелски имоти. Въз основа на данни от май тази година, Гърция е регистрирала 14,9% увеличение на приходите на налична стая (RevPAR): Средните приходи на налична стая в гръцките хотели през май 2025 г. възлизат на 154,70 евро в сравнение със 134,70 евро през същия месец миналата година. 

Въз основа на тази сума Гърция се нарежда на второ място сред 16-те най-печеливши хотелски пазара в Европа след Италия, където средният приход на налична стая е 162 евро от 154,30 евро миналата година. Следват Швейцария (141 евро), Холандия (140 евро), Португалия (134,50 евро) и Испания (129,50 евро).

RevPAR е един от най-важните показатели за ефективност на хотелите. Той се изчислява въз основа на приходите от продажби на стаи, а не въз основа на други източници на приходи, като например кетъринг услуги или уелнес услуги.

По отношение на заетостта, Гърция също се представя особено добре: Тя регистрира най-голямото увеличение (+9,8%) в процента на заетост на хотелите сред всички 16 европейски страни, регистрирани в проучването на MKG Consulting. Въпреки това, средните дневни цени на стаите (ADR) на гръцките хотели, според консултантската компания, са останали на сходни нива със съответния период на миналата година, като дори са регистрирали незначителен спад от -0,3%. 

Тази картина засяга цяла Гърция, тъй като хотелите в Атина отбелязаха значително увеличение на цените. За Атина, CBRE Group отбеляза по-рано тази година, че "стабилното увеличение на търсенето на международни пътувания до Атина ще засили допълнително привлекателността ѝ като развиваща се инвестиционна дестинация“.






