|Гърция иска повече чужденци в университетите си
В световен мащаб броят на студентите, обучаващи се извън родните си страни, е нараснал от 1 милион през 1970 г. до 7 милиона днес, като се очаква да достигне 9 милиона до 2030 г. В този контекст Гърция отбелязва умерен ръст: делът на чуждестранните студенти се е увеличил от 0,25% през 2019 г. до 0,40% в момента.
"Наблюдаваме задоволително увеличение на студентите, като се има предвид размерът на страната ни и късният старт на интернационализацията й", казва Христос Михалакелис, професор в университета Харокопио и президент на Study in Greece.
Въпреки нарастващия брой студенти, гръцките висши учебни заведения продължават да изостават спрямо конкурентите си по ключови показатели като брой чуждестранни студенти, съотношение между студенти и преподаватели, както и условия за жилищно настаняване. Това се случва въпреки силната академична репутация на страната и признатата стойност на гръцките дипломи. От октомври ще бъдат достъпни едва 15 бакалавърски програми, предлагани на английски език.
"Целта е да се повишат конкурентоспособността, привлекателността и разпознаваемостта на гръцките университети в световен мащаб", казва Теодорос Папайоану, директор на Study in Greece.
|общо новини по темата: 57
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
