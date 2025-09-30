Гърция иска повече чужденци в университетите си

© Гръцките университети засилват усилията си, за да привлекат повече чуждестранни студенти, тъй като глобалното търсене на обучение в чужбина продължава да нараства, според две нови проучвания, предава eKathimerini.



В световен мащаб броят на студентите, обучаващи се извън родните си страни, е нараснал от 1 милион през 1970 г. до 7 милиона днес, като се очаква да достигне 9 милиона до 2030 г. В този контекст Гърция отбелязва умерен ръст: делът на чуждестранните студенти се е увеличил от 0,25% през 2019 г. до 0,40% в момента.



"Наблюдаваме задоволително увеличение на студентите, като се има предвид размерът на страната ни и късният старт на интернационализацията й", казва Христос Михалакелис, професор в университета Харокопио и президент на Study in Greece.



Въпреки нарастващия брой студенти, гръцките висши учебни заведения продължават да изостават спрямо конкурентите си по ключови показатели като брой чуждестранни студенти, съотношение между студенти и преподаватели, както и условия за жилищно настаняване. Това се случва въпреки силната академична репутация на страната и признатата стойност на гръцките дипломи. От октомври ще бъдат достъпни едва 15 бакалавърски програми, предлагани на английски език.



"Целта е да се повишат конкурентоспособността, привлекателността и разпознаваемостта на гръцките университети в световен мащаб", казва Теодорос Папайоану, директор на Study in Greece.