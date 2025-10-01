Гърция е парализирана от 24-часова обща стачка

© Гърция е в 24-часова обща стачка днес (1 октомври), обявена от двата най-големи синдикални централи, GSEE и ADEDY, в знак на протест срещу новия трудов закон, съобщава Кathimerini.



Стачката включва служители в публичния сектор, образованието и транспорта, както и таксиметрови шофьори. Метрото и трамваите в Атина ще работят с ограничено работно време от 9:00 до 17:00 часа, докато автобусите и тролейбусите ще се движат с прекъсвания.



Железопътният и крайградският трафик е напълно спрян, докато полетите не са засегнати, след съдебно решение, с което участието на авиодиспечерите в стачката е обявено за незаконно.



Централни протестни митинги ще се проведат в Атина, на площад Клафтмонос, в 11:00 ч., както и в други големи градове в страната.



Синдикатите настояват за оттегляне на предложението за удължаване на работния ден, връщане на 13-та и 14-та заплата, колективни трудови договори и намаляване на работната седмица до 35 часа.