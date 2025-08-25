Гърците ще искат изкаран курс, за да практикувате този все по-популярен воден спорт

© Facebook Бреговата охрана и спасителите на Гърция все по-често биват призовавани да помагат на потребителите на SUP (падълборд), тъй като спортът набира популярност по плажовете на страната, съобщиха официални лица, пише Kathimerini.



През последните месеци са проведени спасителни операции на островите Лефкада и Лемнос, в Ксилокастро в Пелопонес и на северния полуостров Халкидики. На Лемнос девет деца бяха отнесени в морето на падълборди, когато вятърът достигна 7-8 по скалата на Бофорт. В Лефкада двама падълбордисти бяха спасени, след като изпратиха сигнал за бедствие чрез аварийната линия 112.







Асоциацията на гръцките спасителни училища заяви, че следващия месец ще предложи на министерството на корабоплаването да въведе система за сертифициране, изискваща плувците да завършат кратки курсове в местни клубове, преди да използват SUP дъски, позовавайки се на зачестяване на инцидентите, при които хора биват отнесени от теченията.



Експертите съветват плувците да използват SUP дъски само на организирани плажове, да проверяват метеорологичните условия, преди да тръгнат, да наблюдават децата отблизо и винаги да носят спасителна жилетка.



Съгласно съществуващите пристанищни разпоредби, SUP лодките са класифицирани като водни спортове и подлежат на същите правила като канутата или каяците, каза Джордж Атанасиу, ръководител на Гръцката федерация по кану-каяк, SUP и сърф. "Основното правило е, че използването им е разрешено до 500 метра от брега“, каза той. "Забранено е при лошо време, през нощта или с повече хора, отколкото позволява дъската. Потребителите трябва също да носят спасителни жилетки, които рядко виждаме.“







Мариос Миронакис, президент на Асоциацията на гръцките училища за спасители, заяви, че инцидентите са се увеличили през последните години, но нито един от тях не е бил фатален, тъй като дъските могат да действат като спасителни средства. От 2020 г. насам спасителите са оборудвани с лодки и джетове, за да помагат на бреговата охрана при извънредни ситуации.



Експертите съветват плувците да използват SUP дъски само на организирани плажове, да проверяват метеорологичните условия, преди да тръгнат, да наблюдават отблизо децата и винаги да носят спасителна жилетка.