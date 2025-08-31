ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гърците очакват сезонът да продължи до октомври
"Предприятията са отворени и празникът на Свети Методий на 4 октомври вероятно ще привлече още повече посетители“, каза той в коментар за Атино-македонската информационна агенция, визирайки едно от най-важните събития на острова, честването на неговия светец-покровител.
Вентурис отдава заслугата за силното представяне на острова на комбинацията от постоянни промоционални усилия от страна на общинските власти и ентусиазираната реакция от страна на пътуващите.
"Анализирахме пазарните тенденции в Гърция и чужбина и разработихме модерна, целенасочена стратегия, която беше систематично прилагана за постигане на най-добри резултати“, каза той.
Този план, одобрен както от Комисията по туризъм, така и от Общинския съвет, подчертава преживяващия характер на острова, насърчавайки посетителите да изградят по-дълбока връзка с дестинацията.
Кимолос е известен със своите драматични пейзажи и плажове, особено Праса, известен с белия си пясък и тюркоазените си води.
