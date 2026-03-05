Еkathimerini.com.
Петте най-големи страни износителки на гръцки вина за ЕС, а именно Германия, Кипър, Франция, Нидерландия и Италия, представляват 83,53% от общия износ на страната в стойностно изражение.
Германия е първа в списъка на страните износителки на гръцки вина, но за трета поредна година се наблюдава намаление на износа, което сега създава значителна тенденция.
През 2025 г. е регистриран спад в стойността с 5,38% в сравнение с 2024 г., както и спад със 7,97% в изнесените количества. В същото време е регистрирано увеличение с 2,81% на средната продажна цена на износа през 2025 г., което отчасти обяснява спада в продажбите от друга страна.
За втора поредна година се наблюдава спад и в износа на вино за Франция. Доставките на гръцко вино в стойност са намалели с 28,97% през 2025 г. в сравнение с 2024 г., което е намаление с 24,93% в количество. Спад от 5,39% се наблюдава и в средната продажна цена на вината.
Но присъствието на гръцки вина на италианския пазар показа рязък ръст. Всъщност Националният земеделски кооператив за лозарски и винарски продукти (KEOSOE), който събра и представи данните, го характеризира като необяснимо.
Износът за САЩ показа спад от 13,86% в стойност. Наблюдава се и спад в Канада след 10 години възходяща тенденция, но кипърският пазар показа възходяща тенденция за гръцките вина.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.