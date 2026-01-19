Мексиканската компания Grupo Carso на милиардера Карлос Слим ще закупи дела на ''Лукойл'' в офшорните нефтени находища Ичалкил и Покоч.Това съобщава Reutes, позовавайки се на изявление на мескиканската компания.Като част от сделката, Grupo Carso ще придобие дъщерното дружество на ''Лукойл'', Fieldwood Mexico, за 270 милиона долара и ще изплати дълг на стойност 330 милиона долара.Слим, чиято бизнес империя вече обхваща телекомуникациите, банковото дело, застраховането, търговията на дребно и хотелиерството, наскоро се разшири в енергийния сектор, включително сделки с държавната компания Pemex.Договорният блок се състои от два блока, Ичалкил и Покоч, с обща площ от 58 квадратни километра, разположени в офшорната част на Мексиканския залив, на 42 километра от брега. Дълбочината на морето в района на блоковете е 30-45 метра. Блоковете съдържат две нефтени находища, Ичалкил и Покоч, с извличаеми запаси от въглеводороди от 564 милиона барела нефтен еквивалент, над 80% от които е петрол. Производството по проекта започна през четвъртото тримесечие на 2021 г.''Лукойл'' притежава 50% дял в проекта, след като финализира придобиването на холдинговата компания, която притежава оператора, Fieldwood Mexico B.V., за 700 милиона долара през февруари 2022 г. PetroBal, петролна и газова компания, част от мексиканския конгломерат GrupoBAL, е партньор с 50% дял. Споразумението за споделяне на производството по проекта, подписано през 2016 г., е за 25 години и включва възможност за удължаване до 10 години.