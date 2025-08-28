Гръцките гори са в страшна криза

© Тази пролет започнаха да постъпват съобщения за мъртви дървета от Централна и Южна Гърция, като районите, претърпели изкуствено залесяване, се оказаха особено уязвими. Учените подчертават, че макар феноменът да не е нов, основните условия са се променили: бързото и драматично изместване на биоклиматичните зони на Гърция към по-горещи и по-сухи условия, обусловено от изменението на климата. Умиращите дървета правят горите по-податливи на нашествия от насекоми – и, неизбежно, на горски пожари. И все пак горските служби трябва да изчакат до есента, за да действат, за да не влошат проблема, пише Kathimerini.



Първият SOS



През пролетта започнаха да пристигат съобщения за масови измирания на дървета от горските служби в цялата страна. Повечето дойдоха от Пелопонес и Централна Гърция, където еловите гори бяха най-засегнати. Министерството на околната среда изпрати своите изследователски институти – Института за средиземноморски горски екосистеми в Атина и Горския изследователски институт в Солун – да извършат полеви проверки.



Един показателен доклад, представен в края на пролетта от Савас Казандзидис, ръководител на Института за изследване на горите, описва тежко измиране на ели в района на Калаврита на Пелопонес. Проблемът е очевиден близо до село Вростена (Лофос) в община Диакопто, но още по-очевиден около манастира Мега Спилайо и град Калаврита. Дърветата умират, особено по стръмни, скалисти склонове. На някои места щетите са били ограничени до изолирани дървета; на други са се разпространили широко. Инспекциите са разкрили множество ларви на дървоядни насекоми вътре в засегнатите ели.



Подобни сцени са докладвани в Ливадия, Виотия, около манастира "Успение Богородично“ в Давлея, както и в еловите гори на Фтиотида и областта Кинурия в Аркадия.



Боровете също са застрашени



"Проблемът се среща и във всички борови гори на Атика и Солун, особено в райони с изкуствено залесяване от по-ранни десетилетия, където почвите са деградирали – например на планината Егалео“, обяснява Евангелос Гудуфас, ръководител на Главна дирекция по горите и горската околна среда в Министерството на околната среда.



"Лесовъдите виждат, че по-слабите дървета умират първи, поради което откриваме или изолирани случаи, или струпвания от мъртви дървета около първоначално засегнатите. Основната причина е продължителната жега и суша, като нападенията от насекоми и гъбички играят второстепенна роля. Това не е безпрецедентно – по време на голямата суша през 1987 г. имахме широко разпространено измиране на дървета. Разликата днес е в мащаба, който сега се регистрира широко в Пелопонес, Виотия, Фокида, Евритания и другаде, и дори на по-ниска надморска височина – в елови гори под 900 метра.“



Проблемът се разпростира и на север. "Регистрирани са случаи на измиране на дървета на планината Фалакро в Драма“, отбелязва Йоанис Кокорис, доцент по природен капитал, растително биоразнообразие и екосистемни услуги в катедрата по устойчиво земеделие на Университета в Патра. "Феноменът засяга еловите и боровите гори, но и други видове. Загубени са цели насаждения от дъбове и букове, както и смесени гори. Един пример, който много хора са забелязали, са мъртвите дървета по магистралата Егнатия Одос в планинската верига Пинд.“



"Измирането на високопланинските гори – ела, черен бор и други – не е нито ново, нито непредвидено“, казва Панайотис Димопулос, професор по биология в Университета в Патра и президент на Гръцкото ботаническо дружество. "Измирането на иглолистни дървета в студения климат в Пелопонес и другаде се е случвало многократно от 60-те години на миналия век насам. Досега горите се възстановяваха по естествен път и чрез активно управление от някога добре обезпечена горска служба. Но това, на което сме свидетели през последните години, кулминирайки тази година – когато цели планински иглолистни гори в цяла Гърция изглеждат почти напълно изсъхнали – е дълбоко тревожно. Самата гледка е обезсърчителна, но също така ни кара да се замислим защо сме стигнали дотук.“



Според Димопулос причините вече не са случайни или изолирани.



"Изменението на климата ни наблюдава от много години и е подробно документирано – както по отношение на това как е вероятно да се развие, така и по отношение на въздействието, което вече има върху растителността и околната среда в по-широк смисъл: култури, водни ресурси, горски пожари“, обяснява той. "Неотдавнашно проучване на Гърция, проведено съвместно от Селскостопанския университет в Атина и Университета в Патра, потвърждава драматичното и бързо изместване на биоклиматичните зони на страната към по-топли и по-сухи условия. Това означава, че някои растителни видове и екосистеми вече са под безмилостен екологичен натиск, към който просто не могат да се адаптират – и това до голяма степен обяснява измирането на видове, което наблюдаваме.“



Кокорис добавя: "Научно е документирано, че почвената вода – водата, която всъщност е достъпна за растенията – сега изчезва все по-бързо. В същото време намалените снеговалежи означават по-малко подхранване на подпочвените води и от своя страна по-малък отток от изворите. Тези промени се случват бързо и много дървета просто не могат да се справят.“



Какво следва?



Как може да се развие ситуацията?



"За иглолистните гори със студен климат на средна и висока надморска височина – главно ела и черен бор, които покриват най-големите площи – има два сценария“, казва Димопулос. "Или те ще изсъхнат поради липса на валежи (дъжд, сняг, градушка и др.), неподходящи температури и вторични нападения от вредители и постепенно ще бъдат заменени от видове, по-устойчиви на топлина и суша. Или ще станат жертва на горски пожари – вероятно дори на мегапожари, предвид обхвата на горите, неравния терен и изобилието от гориво. И в двата случая естественото възобновяване ще бъде почти невъзможно, тъй като тези видове не са адаптирани към огъня. Неотдавнашен пример е опустошителният горски пожар във Фенеос.“



Учените са съгласни, че при тези условия укрепването на горските услуги на Гърция е жизненоважно.



"С изоставянето на селските райони и пашата на добитък, горите ни вече не се почистват естествено от мъртви дървета“, казва Кокорис. "Следователно е от решаващо значение горските служби да се намесят с подходящо финансиране и мерки за управление. Но тези служби са отслабени от години и това се отразява на способността им да действат.“



Димопулос е по-директен: "Умишленото понижаване на нивото на Горската служба – под натиск да се даде приоритет на гражданската защита и свръхоборудвания модел за потушаване на пожари – не оставя нито ресурсите, нито персонала да изпълнят конституционния си мандат: активната защита и управление на горите и горските земи на страната. Показателен пример е невъзможността, в много случаи, дори да се изсекат и премахнат няколко мъртви дървета. Без това вторичните нападения от насекоми се разпространяват върху здрави дървета и в крайна сметка причиняват масова смърт.“



От гледна точка на Службата по горите, Гудуфас подчертава, че са налични както ресурси, така и експертиза, но времето е от решаващо значение.



"Мъртвите дървета трябва да бъдат премахнати или, ако това не е възможно, да бъдат обелени от кората им. В Атика и Солун това ще се извършва чрез специален договор по програмата Антинеро. За еловите гори в други части на Гърция финансирането ще дойде от Зеления фонд, след искания от местните горски служби. Но подобни интервенции могат да се извършват само от есента до пролетта, когато насекомите остават вътре в кората като какавиди. Ако действате през лятото, ги освобождавате – и в крайна сметка причинявате по-големи разрушения на съседните дървета.“



За Димопулос посланието не може да бъде по-ясно. "Измирането на видове, на което сме свидетели в горите ни тази година, може да е последният тревожен звънец на природата – отчаян призив за действие, сътрудничество и адаптация в начина, по който живеем и работим, на местно, регионално и глобално ниво. Но дали ще се вслушаме в това ясно послание от Природата и ще му отговорим, остава изцяло в наши ръце.“