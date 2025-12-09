Proto Thema.
"Оттегляме си мирно и се преместваме на магистралата където ще се съберем и ще решим как да действаме“, обявяват протестиращите в изявление заедно с председателя на Асоциацията на туристическите и пътуващите агенти на Крит, Михалис Влатакис, който се намираше на летището.
Поради блокадата от страна на земеделските производители, в са били отменени три полета (два вътрешни и един външен), 10 полета са излетели със закъснение от повече от 5 часа, 11 самолета са кацнали със закъснение. Същевременно до 11 часа днес (9 декември) са засегнати замнаващи полета от Ираклио и три пристигащи. Следва да се отбележи, че в момента в Ираклио се обслужват средно 40 полета на ден.
Блокадата на пътя към летище "Йоанис Даскалогианис" остава.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.