По-рано фермери и животновъди блокираха митническия пункт за камиони от 13:00 до 17:00 часа, като част от протестите си. За около час достъпът беше затворен за всички превозни средства поради присъствието на камиони на комунални услуги, които пристигнаха на мястото, за да изразят подкрепата си за борбата на фермерите.
Малко преди 17:00 часа започна постепенното преминаване на камиони, като движението беше напълно възстановено.
