Протестиращите гръцки фермери от Ахайя се оттеглиха от района на моста Рио-Антирио и се придвижиха с тракторите си към кръстовището Егликада на главния околовръстен път на Патра.

Полицейските служители остават разположени по пътищата, водещи към новото пристанище на Патра, в опит да попречат на фермерите да влязат в пристанищната зона, предаде eKathimerini

По-рано фермерите, протестиращи срещу забавянето на плащанията на държавните помощи, се опитаха да блокират моста, който е ключова връзка между Пелопонес и континенталната част на Гърция, което доведе до сблъсъци с полицията.

Тракторите от по-обширния район на Патра бяха спрени от полицаи, преди да достигнат моста от страна на Рио-Антирио.

Много от протестиращите гръцки фермери напуснаха превозните си средства и продължиха пеша, което доведе до сблъсъци с полицията. Полицията използваше зашеметяващи гранати, за да отблъсне тълпата, като за кратко разпръсна протестиращите преди напрежението да се успокои. Въпреки това, някои фермери успяха да достигнат моста Рио-Антирио, където отвориха бариерите за таксуване, позволявайки на превозните средства да преминават свободно.

Протестиращите раздадоха информационни листовки и селскостопански продукти на шофьорите като част от продължаващите си демонстрации. Блокадите останаха на място по основните магистрали, включително коридорът Атина-Солун, Егнатия Одос, Иония Одос и Олимпия Одос, както и на граничните пунктове с България и Република Северна Македония.